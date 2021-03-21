بصدر شبه عاري – اتفرج بنت أحمد زاهر الاسود الشفاف

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عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة الشابة ملك أحمدر زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال ظهورها في إحدي الحفلات.

وخطفت ملك أحمد زاهر الأنظار في الصور بإطلالة من اختيار الإستايلست ايه الجنايني، حيث ارتدت فستان طويل للغاية أتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة .

وحمل الفستان توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، وتزينت ببعض المجوهرات الفخامة التي حملت توقيع RICHIE JEWELLERY.

أما من الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل دينا الكاشف مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها، وأعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها من انامل المصفف ألفريد.