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أه ونص .. اتفرج صافيناز ولعتها نار بالجلابية الفلاحي الشفافة

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز صور لها عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و فاجأت الراقصة ​صافيناز​ جميع متابعيها  بالصورة الجديدة التي نشرتها وبدت فيها وهي تستعرض جسمها بشكل واضح.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترتدي جلابية بلدي بمبي، وقالت صافيناز تعليقاً على الصور: "أحلى فلاح ولا إيه".

وتستعد صافيناز حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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