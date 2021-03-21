شكرا لقرائتكم خبر عن أه ونص .. اتفرج صافيناز ولعتها نار بالجلابية الفلاحي الشفافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز صور لها عبر حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و فاجأت الراقصة ​صافيناز​ جميع متابعيها بالصورة الجديدة التي نشرتها وبدت فيها وهي تستعرض جسمها بشكل واضح.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترتدي جلابية بلدي بمبي، وقالت صافيناز تعليقاً على الصور: "أحلى فلاح ولا إيه".

وتستعد صافيناز حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.