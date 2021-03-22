هندي صبري: تلقيت تهديدًا بالقتل بسبب سعد لمجرد

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة هند صبري، تفاصيل مشاركتها ببطولة مسلسل “هجمة مرتدة” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

هند أكدت أنه أول عمل لها في هذه النوعية من المسلسلات المقتبسة عن ملفات المخابرات، وأشارت إلى أنها تعتبر نفسها ممثلة مصرية رغم أن جنسيتها تونسية، لافتة إلى أن الفن الحقيقي يعبر الحدود.

أثناء استضافتها في برنامج “يوم ليك” الذي تقدمه الإعلامية سمر يسرى، ويذاع على قناة الحياة الفضائية قالت هند: مسلسل “هجمة مرتدة” هو أول عمل لي مستوحى من ملفات المخابرات المصرية، لافتة إلى أنه من الملفات الحديثة في المخابرات التي عاشها الناس فهو له علاقة بالأحداث التي حدثت إبان 25 يناير.

تابعت قائلة: أنا وأحمد عز بدأنا العمل سويا في “مذكرات مراهقة” ولم نعمل بعدها سويا لمدة 20 عاما حتى جمعنا مسلسل “هجمة مرتدة” وكذلك في فيلم “كيرة والجن”.

وقالت هند صبري: أنا أعتبر نفسي ممثلة مصرية، على الرغم من أننى تونسية، وعندما أذهب لأي دولة عربية يجمعنا الفن، ونجد كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وغيرهم من الفنانين المصرين لذلك أنا أفتخر أننى جزء من هؤلاء الفنانين الذين استطاعوا أن يعبروا الحدود.

وتحدثت هند عن أزمتها مع المطرب المغربي سعد لمجرد بعد اتهامه بالاغتصاب، وأكدت إنها رفضت التعاطف معه ودعمه، وكان هذا رأيها ولكنها فوجئت بتوجيه تهديد لها بالقتل.