أحمد السعدني يدخل العزل ويطلب الدعاء بعد الاشتباه في إصابته بكورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - طلب الفنان أحمد السعدني دعاء أصدقائه وجمهوره، بعد خضوعه للعزل الصحي باقتراح من طبيبه المعالج، لوجود اشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

السعدني توقف مؤقتا عن تصوير دوره في مسلسل “زي البيت الوقف” مع الفنانة زينة.

الفنان المصري كتب عبر حسابه على موقع الفيس بوك: أعراض برد شديد وتكسير في الجسم والدكتور قال راحه وعزل كام يوم احتياطي دعواتكوا.

يشارك أحمد السعدني في موسم دراما رمضان 2021 ببطولة مسلسل “زي البيت الوقف” من بطولة زينة وصابرين وهالة فاخر ومصطفي درويش ومحسن منصور، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا.