وفاة الفنانة المصرية الشابة رضوى أبوشادي إثر أزمة قلبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية نشر صورة للفنانة الراحلة عبر صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك، وعلق عليها قائلاً: البقاء لله، وفاة الفنانة الشابة رضوى أبو شادي، رحم الله الفقيدة، وألهم أهلها وأحبابها الصبر والسلوان، كان عندها نفس أحلامنا بس خلصت بدري.

رضوى أبو شادي عملت مذيعة بعدد من البرامج الفنية فى قناتي الحرة وأبو ظبى، تخرجت فى الجامعة الأمريكية قسم إعلام ومسرح، ولها عدد من الهوايات الفنية مثل الرقص الفلكلوري والعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية، وحصلت على جائزة أحسن ممثلة صاعدة عام 2017 عن فيلم التعويذة 2.

شاركت في مسلسل “عرفة البحر” أمام النجم نور الشريف، ودور نعمة مع ليلى علوي فى “كابتن عفت”، ومع وصابرين فى “سامحنى يا زمن”، ومع وحنان ترك فى “القطة العمية”، وانضمت مؤخرا لبطولة مسلسل “ورد” مع النجمة حنان مطاوع ولم تستكمل تصوير مشاهدها.