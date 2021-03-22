إيمان البحر درويش يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بشلل نصفي

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف المطرب إيمان البحر درويش حقيقة تعرضه لشلل نصفي مجددا وعجزه عن الحركة، مؤكدا أنه تعافى تماما من المرض الذي أصيب به عقب تعرضه لجلطة في المخ.

وقال درويش إنه كان من المفترض أن يخضع لجلسات علاج طبيعي لاستعادة قدرته على الحركة بالكامل، ولكنه تقاعس عن استكمال العلاج فتدهورت حالته مجددا.

وأضاف إيمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج حضرة المواطن: الحمد لله ربنا شفاني من تأثير الشلل النصفي اللي جالي عقب الإصابة بجلطة في المخ من فترة، ولكن كنت مكسل في العلاج الطبيعي، ودلوقتي أحسن بكتير من قبل كدا، ربنا يقوينا وإحنا جامدين بإذن الله.

وأشار إيمان البحر درويش إلى أنه استطاع أن يعود بكامل صحته مثل البداية في السير، ولكنه قصر بالأداء تجاه العلاج الطبيعي، موضحًا أنه عندما استطاع أن يسير على قدميه تناسى استكماله ذلك العلاج، مختتمًا حديثه، بغناء بعض مقاطع من أغنيته “رسمتك”.