شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج بأدب .. ميريام كلينك تكشف صدرها لإظهار ماحدث له بعد عملية تجميل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك، على حسابها على “إنستغرام”، صورة التقطت لها في مستشفى دكتور التجميل نادر صعب. وكشفت من خلالها خضوعها لعملية تجميل جديدة.

وبدت في الصورة وهي تقف إلى جانب الطبيب وأرفقتها بالتعليق: “زيارة من أجل فحص الصدر بعد مرور 3 أسابيع على خضوعي للعملية. كل شيء على ما يرام”.

وأضافت: “تمت إزالة حشوة السيليكون بعد 14 عاماً من زرعها. كادت تصل إلى صدري ولم توضع داخله بالشكل الصحيح. الجراح الأول كان أحمقاً لكن شكراً لله لم يحدث أي جرح”.

وتابعت: “لكنني شعرت بالقرف من النتيجة الفاشلة وكنت خائفة من عملية جديدة إلى أن أخذت القرار مجدداً منذ 3 أسابيع مع الدكتور نادر صعب بإزالة الحشوة وزرع حشوة جديدة”.

ويشار إلى أن كلينك أعلنت منذ أكثر من 3 سنوات خضوعها لدى الطبيب نفسه لعمليات تكبير شفاه وبوتوكس للجبين وحقن لمنع ترهل بشرة الوجه وظهور التجاعيد عليها.