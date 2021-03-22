شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – اتفرج حرق يد الفنانة منة عرفة بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت الفنانة منة عرفة رسالة للأشخاص الذين تدخلوا في حياتها وذلك عبر منشور على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وجاء فيه: “عايزة أوجه رسالة للأشخاص اللي حاطين مناخيرهم جوه حياتي.. أنا هيحصلي إيه أكتر من كده إيدي كلها محروقة، وعملت حادثة بالعربية، تعبانة وهعمل أشعة على المخ، وطلعلي غدة حتى كلابي جالها مرض بيموت، في إيه تاني ممكن يحصلي؟”.

وأضافت: “الناس اللي حاطة عينها ومناخيرها جوه حياتي أبوس إيديكم ارحموني، بقالي 20 يوم مصايب بتحل عليا معرفش منين، بقول الكلام ده للناس اللي بيقولوا حياتي زي الفل ومعنديش مشاكل”.

وآخر أعمال منة عرفة مسلسل “إسعاف يونس”، للنجم محمد أنور، وأمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري وغيرهم.