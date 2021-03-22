شفيق نور الدين.. بائع اللبن الذي حصل على لقب زعيم الفلاحين

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان الراحل شفيق نور الدين تميز بملامح أهلته لتجسيد دور الأب في كثير من الأعمال السينمائية.

كان نور الجدين يعتز بأصله الريفي وتقاليده وعاداته، وكان والده يعمل تاجرًا للقطن، والتحق بمدرسة الصنايع، ولكنه فشل فيها ليلتحق بمعهد التمثيل في مدينة القاهرة.

ولد شفيق محمد نور الدين في يوم 15 سبتمبر عام 1911، وأطلق عليه عدة ألقاب من بينها “زعيم الفلاحين” و”الفنان الفلاح”، حيث ولد في قرية بجيرم مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

بحكم عمل والد شفيق كتاجرًا للقطن كان يصحب معه ابنه لبيع منتجه في المحافظات المختلفة، وافتتن شفيق بتلك الرحلات وتأثر كثيرًا بمسارح القاهرة، وأنشأ في قريته الصغيرة مسرحًا مع أصدقائه لعب فيه دور الممثل والمؤلف والمخرج أيضًا.

بدأ شفيق أولى خطواته الفنية في عام 1925 كملقن في المسرحيات مقابل راتب ثلاثة جنيهات فقط، وقدّمه المسرحي سلامة حجازي في أدوار صغيرة، كما عمل مع جورج أبيض وزكي طليمات وغيرهم من عباقرة المسرح.

تزوج الفنان شفيق نور الدين في بداية دخوله المجال الفني وأنجب 6 أبناء، ولكن في تلك الفترة عانى الفن والمسرح من أزمات اقتصادية في أوائل الثلاثينات، واضطر للعودة مرة أخرى إلى القرية للعمل مع والده في تجارة القطن.

افتتح شفيق نور الدين محلًا صغيرًا لبيع الألبان والعيش لتوفير دخل لأسرته، وظل على هذا الحال لمدة عام ونصف تقريبًا.

حصل الفنان شفيق نور الدين على عدة جوائر وتكريمات، من بينها شهادة الجدارة في عيد الفن عام 1958، كما كرّمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس الراحل أنور السادات.

كما أطلق اسمه على الشارع المؤدي لمسقط رأسه في المنوفية، وغيره، وفي 14 فبراير عام 1981 رحل عن عمر ناهز 70 عامًا.