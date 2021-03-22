أبناء إسعاد يونس يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما.. لن تصدق حجم الشبه بينهما (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطف أبناء الفنانة الكبيرة والمنتجة الفنية إسعاد يونس الأنظار في أول ظهور لهما على مواقع التواصل الاجتماعي

ونشرت إسعاد يونس عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة ترصد النادر من خلال صورة نشرتها والدتهما، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وبحسب ما جاء في الصورة التي تداولها الجمهور، فقد ظهر نجلها بروب التخرج باللون الأحمر، مع رابطة عنق زرقاء اللون وقميص أبيض، بنطلون قاتم اللون، فيما أطلت شقيقته ببنطلون باللون البني الفاتح مع «بلوزة» منقوشة باللون الشامبين، بأكمام طويلة، مع شعر منسدل يحمل بعض التموجات.

وعلقت إسعاد يونس على الصورة، قائلة: «نصين قلبي اللي بيكملوا بعض.. ولادي».