اعتزال مديحة كامل وضع فيلم “بوابة إبليس” في مأزق وهكذا تصرف المخرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - لم تستكمل الفنانة الراحلة مديحة كامل فلمها الأخير حيث أعلنت اعتزالها قبل أن تكمل باقي مشاهدها.

المخرج المصري عادل الأعصر استعاد في مقابلة أجراها في وقت سابق ذكريات فيلم بوابة إبليس آخر أفلام مديجة كامل.

عادل الأعصر قال: إنه فوجئ باتصال خاص من الفنانة مديحة كامل، أخبرته فيها أنها لن تكمل تصوير مشاهدها في الفيلم وأنها اعتزلت الفن نهائيًا.

المخرج المصري قال إنه كان يعتقد أنها تمزح و غير جادة في كلامها ولكنه تأكد من ذلك بعد زيارتها في منزلها.

وأضاف: أنه أخبر المنتج إبراهيم شلبي، وأكد له أنه سيقوم بحل الأمر وظل يفكر لمدة شهرين خاصة وأن المشاهد المتبقية لمديحة كامل كانت تعادل نصف مشاهدها، ولذا استخدم دوبلير واستعان بمشاهد مديحة كامل، وبدا يركبها مع بعض مشاهد من الدوبلير، حتى أن المشاهد لم يفرق بينهما ولم يشعر بغياب مديحة عن العمل.

فيلم «بوابة إبليس»، هو من إنتاج عام 1993 من بطولة مديحة كامل، محمود حميدة، هشام عبدالحميد، وحسن الأسمر، وميمي جمال، وعايدة عبدالعزيز، وصفاء السبع، ومن إخراج عادل الأعصر وأسامة فريد، وتأليف محمد الباسوسي.