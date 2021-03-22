كورونا يضرب أسرة أحمد السقا.. وهذا هو الضحية الجديدة

أعلن حمزة أحمد السقا، نجل الفنان أحمد السقا إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حساباته على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حمزة أحمد السقا من خلال خاصية «ستوري»، عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة كتب عليها: «إيجابي كوفيد 19.. الحمد لله».

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ويُذكر أن أحدث ظهور لحمزة أحمد السقا كان في مسلسل «نسل الأغراب»، حيث نشر صورة له من كواليس العمل.

وظهر حمزة أحمد السقا في الصورة مرتديًا «الجلباب» الصعيدي، حليق الرأس تماما. مسلسل «نسل الاغراب» بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، محمد مهران، هبة مجدي، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، سلوى عثمان، ريم سامي، إدوارد، العمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

ويُذكر أن زوجة الفنان أحمد السقا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إصابتها بفيروس كورونا، وأنها خضعت للحجر المنزلي لـ 14 يومًا.