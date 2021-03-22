شكرا لقرائتكم خبر عن مضاجعة فنانة شهيرة كرهاً عنها على يد صديقها في الحدائق – شوف مين؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة صادمة، تعرضت فنانة شهيرة إلى الاغتصاب من صديقها بعد قضائها معه سرهة ليلية في أحد الملاهي الليلية.

وفي التفاصيل فقد تقدمت فنانة- لم يتم كشف هويتها- ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم يفيد تعرضها للاغتصاب تحت تهديد السلاح على يد صديقها أثناء عودتها للمنزل بعد خروجهما سويا للسهر داخل ملهى ليلي.

وقالت الفنانة في محضر الشرطة- حسب الوطن- إنها خرجت مع صديقها بمحض إرادتها بعد أن جرى بينهما اتصال هاتفي واتفقا على الخروج سويًا للسهر داخل ملهى ليلي في شارع النيل بالجيزة، وعندما عادا في الساعة الثالثة صباحًا اعتدى عليها صديقها بالضرب ثم اعتدى عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح.

وأوضحت أن واقعة الاعتداء عليها كانت مرتبة من صديقها لأنه انحرف بسيارته وهما في طريق العودة وسلك طريقًا غير طريق منزلها وأجبرها على دخول شقة في العقار 204 بحدائق الأهرام تحت تهديد السلاح قبل أن يعتدي عليها.

وأثبت التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الهرم وجود إصابات في جسد الفنانة بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليها عبارة عن سحجات في الوجه والصدر والبطن والظهر والفخذين والذراعين وتوجد كدمات بالرأس والفخذين والظهر.

وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهم، لسماع أقواله ومواجهته بتهمة الاغتصاب للمجني عليها داخل شقة تحت تهديد السلاح.

