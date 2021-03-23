شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. عريس “غشيم” يقوم بهذا الفعل الفاحش مع عروسته ليلة الدخلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في موقف مثير للدهشة ، انتقم عريس ” غشيم ” من عروسه التي كانت تمزح معه ليلة الزفاف وضربها بـ”التورتة ” في وجهها ولطخه بها .

وحدث الموقف الصادم في بريطانيا على ما يبدو ، وأظهر فيديو على موقع ” تيك توك ” العروسة وهي تداعب عريسها وتمسح التورتة في وجهه على غرار بعض الحفلات .

وفجاه ابتعد العريس خطوات للوارء ، وثار ممسكاً بالتورتة كلها ورماها في وجه عروسه ليتحول الزفاف إلى فوضى وهرج .

وتسبب الموقف في موجة سخرية من العريس الذي وصفه رواد السوشيال ميديا بـ”الغشيم ” ، فيما تمكنت العروس من تخطي الموقف الصادم بصعوبة .