شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – اتفرج صافيناز بالقميص العريان ونزلة رقص بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز الصورة عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وظهرت بوضع مثير للجدل، ولافت للنظر، مرتدية بورنس، حيث يتضح من الصورة أنها انتهت من الاستحمام، وارتدت البورنس والتقطت هذه الصورة.

وشاركت الراقصة الاستعراضية صافيناز جمهورها، بصورة جديدة في أحدث ظهور لها.

ودائما ترتدي بدلة الرقص تباعا لهذه القوانين، مرتدية شورت، وما حدث في الفيديو الشهير في الحفلة الأخيرة في الساحل الشمالي، ليس من شأنها فهي لم ترقص بلباس البحر (مايوه)، ولكن أحد رواد الشواطئ هو من فعل ذلك.