شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. مي سليم ولعت الشباب بهذه الوضعية الجريئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : قمر – احلى فنانة فى مصر – ربنا يحميكى .

وتشارك مي سليم في مسلسل «لحم غزال» والذي تدور أحداثه في قالب اجتماعي، من بطولة غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ومن تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتعيش مي سليم، في حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، إذ تألقت مؤخرًا في مسلسل «ضربة معلم» مع الفنان محمد رجب، بالإضافة إلى مسلسل «بأثر رجعي»، وتدور أحداثه في قالب تشويقي مثير ويرصد قضايا معاصرة اجتماعية، وتم عرضه علي إحدى المنصات الإلكترونية.