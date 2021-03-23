شكرا لقرائتكم خبر عن بدون بنطلون – اتفرج لقاء الخميسي تستعرض افخاذها العريانه بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة لقاء الخميسي؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة خلال تواجدها في إيطاليا.

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي؛بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية هوت شورت جينز ازرق فاتح وفرو باللون الرمادى الفاتح؛ونسقت معه حذاء بوت باللون البنى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة .

وقامت برفع شعرها على طريقة الكحكة وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة