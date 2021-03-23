رسالة حزينة من حورية فرغلي قبل إجراء العملية الثالثة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة حورية فرغلي عن حزنها الشديد بسبب إصرار بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تداول صورة قديمة لها بعد الجراحة الأولى لإصلاح أنفها وادعاء أن هذا هو شكلها الجديد>

حورية أكدت أنها تشعر بالغضب، ووجهت رسالة صوتية من مقر إقامتها في أمريكا أشارت فيها إلى أن شكلها الحالي تغير كثيرا، واستعادت شكل وجهها الطبيعي ولكن الطبيب المعالج يمنعها من نشر الصور إلا بعد استكمال الجراحات المجدولة.

أضافت حورية في تسجيل صوتي لبرنامج “شو لايت”، المُذاع على فضائية الحياة: أجريت عمليتين والعملية الثالثة سوف أجريها يوم الأربعاء المقبل، ولكني مستاءة لأن الصورة المتداولة هي صورة لي بعد خضوعي لأول عملية جراحية منذ خمسة أعوام، والتي تسببت في فشل العمليات التي تلتها، وقالت: دي مش الصورة الحقيقية دلوقتي ومش ده شكلي دلوقتي.

وأكدت حورية تحسن وضعها الصحي قائلة: الحمد لله أحسن بكتير وشكلي مختلف تمامًا، وهنا كانوا شالوا العظمة والمسمار اللي كانوا عندي وكنت لسه معملتش فيها أي حاجة، والصورة دي كانت عندي على فيس بوك وفي هاكر سرقه وعشان كدا أنا معنديش فيس بوك، والصورة دي قديمة جدًا.

وطالبت بتكذيب الأخبار المرفقة بالصورة، منتقدة الصحفيين الذين نقلوا المعلومة دون التأكد منها قائلة: نشوف مين الصحفيين اللي مش عارفة أقول إيه حسبي الله ونعم الوكيل، بيقولوا حاجات مش صحيحة.

وأكدت أنها لا تمانع في الكشف عن صورتها حاليًا ولكن الطبيب الخاص بها يرفض الكشف عن صورتها إلا بعد الانتهاء من إجراء العملية الرابعة، مضيفة لو سمحت قول إن دي صورة مش حقيقية لأنها فعلًا مش حقيقية وأنا مش حتكسف أقول لو هي حقيقية.