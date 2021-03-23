ياسمين صبري تثير ضجة على مواقع التواصل بعد تلقيها هدية غريبة من مجهول

عدن - ياسمين عبد العظيم - أحدثت ياسمين صبري حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد استعراضها لهدية تلقتها في عيد الأم وصفها متابعوها بالغريبة.

ياسمين نشرت مقطع فيديو كشفت فيه عن هدية أثارت التساؤلات حول راسلها.

ونشرت الفنانة ياسمين صبري في خاصية القصص القصيرة، عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، انستجرام مقطع فيديو لهدية تلقتها من شخص مجهول احتوت على مجموعة من الصور الشخصية لها التي تجمعها مع قطتها.

ذلك إلى جانب صور أخرى ظهرت فيها قطتها منفردة، وأُرفق مع الهدية عبارة: “نحب نحبك ماما، أنت أجمل أم ف الوجود”.

الهدية التي استعرضتها ياسمين صبري أثارت التساؤلات حول راسلها، وبمجرد نشرها لمقطع الفيديو تبادله عدد من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات التي اختلفت ما بين تعليقات أثيرت فيه التساؤلات عن الراسل وأخرى سيطر عليها الكلمات الساخرة ومنها: “مش معقول تكون القطط كمان بقت بتبعت هدايا لياسمين صبري”، “حتى القطط نطقتيها”، “أوعى تكوني أنت اللي بعتاها لنفسك يا ياسمين”.