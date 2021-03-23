استمر 10 سنوات وانتهى بصفعة أمام الناس.. قصة أول حب في حياة فريد الأطرش

عدن - ياسمين عبد العظيم - علاقات حب متعددة خاضها الموسيقار الراحل فريد الأطرش كان أولها علاقته بفتاة تدعى مديحة وتنتمي لعائلة ارستقراطية ثرية.

ارتبط فريد بمديحة لمدة استمرت 10أعوام، وقال عنها في حوار صحفي: “لم تكن السمراء بنت الأثرياء ملكة جمال فقط، لكنها تتمتع بجاذبية خاصة وخفة ظل، مدعومة ببديهة سريعة أعجبته، ولها من جمال ما يليق حقا بملكة جمال.

لاحظ فريد اهتمامها به، بدأ قلبه يميل إليها، وكثرت لقاءاتهما وزياراته إلى أسرتها، وتقربت مديحة من أسمهان وأصبحتا صديقتين مقربتين، وبالتالي كثرت زياراتها إلى منزل فريد.

تعلق بها فريد بشدة، وملأت الفراغ العاطفي في حياته، وأسرته أكثر باهتمامها الشديد بفنه، فإذا جلست أمامه لتسمع الجديد من ألحانه تستغرق في الاستماع والاهتمام.

عندما تحدثت مديحة مع فريد عن أمر الزواج لم يعطها إجابة فخرجت غاضبة، لكنها عادت إليه مرة أخرى.

في ليلة، اصطحب فريد حبيبته إلى ملهى “الأريزونا”، وكانت ترقص في الملهى راقصة ناشئة وقتها تدعى سامية جمال، وكان يراها في الأستوديو، حيث ترقص في فرق المجموعة في أفلامه.

حين رأته سامية سعدت بشدة بهذه المفاجأة، واعتقدت أنه جاء ليشاهد رقصاتها، واقتربت من مائدته حتى أحس رواد المكان أنها ترقص له وحده، وازداد حماسا لها، خاصة أنها تجيد الرقص بمهارة شديدة، واستغرق في عبارات الثناء والتشجيع.

بدأت مديحة تشعر بالغيرة الشديدة، وقالت له بغضب: لابد أن تحترم شعوري، ووصفت سامية بكلمات سيئة، سمعها كل من في المكان، فتوقفت سامية وانخرطت في البكاء، فغضب فريد بشدة، وصفع مديحة أمام الناس لتنتهي العلاقة في هذا المكان.