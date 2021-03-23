نادين نسيب نجيم تبكي على الهواء وتكشف معاناتها بعد الطلاق

عدن - ياسمين عبد العظيم - انهارت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم باكية على الهواء مباشرة خلال حديثها لأول مرة عن حياتها، وحكت عن تفاصيل في منتهى الصعوبة واجهتها هي وأسرتها وتحديدًا أبنائها، واشتكت مما قيل عنها خلال الفترة الماضية.

وقالت نادين إنها انتقلت مع ابنها وابنتها إلى بيت جديد وكانا غير قادرين على التعود عليه، بعد الطلاق، لافتة إلى أن أول شهرين بعد الانفصال كانا في منتهى الصعوبة عليها.

ورغم أنها لم تفصح عن سبب طلاقها، إذ قالت: لن أفصح عن سبب الطلاق لأنه لا أحد يعرف ما يدور فى الأسر، إلا أنها كشفت خلال حوارها مع الفنانة سلافة معمار في برنامج “بصراحة مع” على قناة MBC1، أنها مرت بظروف صعبة جدا، خاصة في بداية هذه الفترة.

وتابعت أنه كان عليها الانتقال مع أولادها إلى بيت جديد كبير، والتعود على الأوضاع الجديدة، فكانت في بعض الليالي تبكي ولا تستطيع الأكل. وعندما أعلنت عن طلاقها ظهرت قصص كثيرة ظالمة وبشعة، لم تجاوب عليها ولن تجاوب عليها ولا يهمها ذلك، فلا أحد يعرف ما الذي حدث في البيت قبل ذلك.

أضافت أن العام 2020 لم يكن سهلاً عليها حيث عاشت ظروفاً صعبة، وأن الشهرين أو الـ3 أشهر الأولى التي تلت انفصالها عن زوجها كانت الأكثر صعوبةً. وتابعت أنها حاولت التأقلم مع العيش في منزلها الجديد برفقة ولديها، كاشفةً أنها كانت تبكي ليلاً بمفردها ولم تتمكن أحياناً من تناول الطعام.

وكشفت نادين أن تلك المرحلة كانت صعبة بالنسبة إليها وإلى طفليها، وأنها استعانت بشقيقتها التي قررت الاهتمام بولديها أثناء انشغالها بالتصوير. وعلّقت بالقول: “تخايلوا أدي عندي ضغط البيت، الطلاق، المرحلة الجديدة والتصوير وأول ما قلنا الحياة منيحة وبدأنا نستمتع بالصيفية، صار الانفجار وراح كل بيتي ومن جديد كان لازم نرجع نتأقلم مع بيت جديد”.