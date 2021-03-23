مريم حسين تثير غضب الجمهور بتصرف جريء خلال وصلة رقص

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة الإماراتية مريم حسين، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لإقدامها على تصرف جريء حسب وصف البعض، حيث ظهرت في مقطع فيديو خلال وصلة رقص.

وعلى مقطع الفيديو الذي نشرته مريم حسين عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، بكلمات “أقدم لكم نفسي الشيخة العنوية بنت حسين.. يسمعني أبوي يذبحني”. كما رددت خلال رقصتها “لازم بعد الغذا نسوي رياضة علشان الهضم.

ودائمًا ما تتعرض الفنانة مريام حسين للانتقادات بسبب تصرفات وإطلالات يراها البعض “جريئة”، وكان آخرها تعرضها لموجة واسعة من الانتقادات بعد انتشر فيديو أثناء جلسة تصوير لها وهاجمها الجمهور بسبب ملابسها. حيث كان الفستان الذي ارتده مريم حسين سبباً في الهجوم عليها خاصة أنه كان كاشفاً وجريئاً عند الصدر وهو ما أثار غضب الجمهور.

وجاءت التعليقات: “حلوة بس الفستان مو لايق عليها” و”ربي بيعطيهن فلوس وزيادة رزق وهم يزيدو يتعرون” و” ما عرفت هي تعرض قمصان نوم ولا مجوهرات” و”يا ربي شو هاد ما بتخجل؟”.