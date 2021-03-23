بعد شراء سيارة بـ 5 مليون جنيه.. أسرار صادمة عن سيارات عمر كمال

عدن - ياسمين عبد العظيم - يتصدر مغنيي المهرجانات مواقع التواصل ومحركات البحث، فلم يكتفوا بتخطي أغانيهم لملايين المشاهدات فقط، بل واصلوا لفت الأنظار باقتناء أغلى السيارات في العالم، وكان آخرهم عمر كمال.

فقد أعلن مغني المهرجانات عمر كمال عن اقتناء سيارة جديدة من طراز رانج روفر البريطانية، وذلك بعد وقت قليل من إعلانه شراء سيارة من ماركة بي إم دابليو الألمانية.

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وتتراوح أسعار سيارات رنيج روفر سبورت الهجينة، واتلي اشتراها مغني المهرجانات عمر كمال ما بين 2 مليون، و390 إلى 5 ملايين جنيه.

وفي وقت سابق نشر مطرب المهرجانات، عمر كمال، صورة له مع سيارته الجديدة ماركة “BMW x6” وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وعلق: “وركبت الـ x6”.

ويتجاوز سعر السيارة “BMW x6” مبلغ 2.25 مليون جنيه بحسب أحد المواقع المتخصصة في السيارات، وتتميز بعدد كبير من المميزات الفارهة.

وفي مارس الماضي، استلم عمر كمال سيارته من نوع “مرسيدس C180 موديل 2020” من أحد المعارض بالسويس، ويبدأ سعرها من 855 ألفا إلى مليون و45 ألف جنيه.