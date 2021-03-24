وفاة نجم مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».. لن تصدق من هو

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل عن عالمنا الفنان الراحل عبد الوهاب خليل عن عمر يناهز الـ 81 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، حيث توفي منزله بحي شبرا في محافظة القاهرة.

ووفقًا لنقابة المهن التمثيلية، فقد توفي الفنان عبد اوهاب خليل إثر تعرضه لوعكة صحية كبيرة تطلبت نقله إلى المستشفى، ليلاقي ربه في منزله.

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ويُذكر أن الفنان الراحل عبد الوهاب خليل من مواليد 12 مايو عام 1940، واشتهر بدور «عم مدني» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

كما شارك الفنان الراحل عبد الوهاب خليل في عدد من الأعمال الدرامية ومنها «دموع فى عيون وقحة» رأفت الهجان»، «ميراث الشر»، «القطار الأخير»، «لن أعيش في جلباب أبي»، «الطريق إلى الحقيقة»، «غريب في المدينة»، «تامر وشوقية»، «الإمام مالك»، «ساكن قصادي»، «اتفرج إثبات»، «بوابة الحلواني»، و«نفق الشيطان».