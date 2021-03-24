اتفرج – ظهور فيديو جديد لبطلة افلام خالد يوسف الإباحية

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عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة مني فاروق، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو، تظهر فيه بمجموعة من الصور، علي أغنية الفنان محمد رمضان بعنوان”مافيا”، وذلك عبر حسابها الشخصي بمواقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وجهت منى، من خلال الفيديو رسالة للجميع، بأنها لن تخاف من أي شخص ، ولكنها تخشى الله فقط، مضيفة بأنها سوف تأخذ حقها من أي شخص يحاول التعدي عليها يوماً ما.

وعلقت على الفيديو قائلة: “مبخفش غير من اللى خلقني.. مبخافش من حد ولا عمري هاكش..مادام علي حقي..هاخده معلش”، ظهرت في الفيديو وهي برفقة مدربها الخاص بها في الجيم.

جدير بالذكر أن الفنانة الشابة شاركت في مسلسل “رحيم”، بطولة ياسر جلال، والذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي، حيث جسدت دور زوجة شقيق رحيم، ونال المسلسل قبول الجماهير وحقق نجاحاً في رمضان الماضي.

كما شاركت ، في مسلسل”ظل الرئيس”، بطولة ياسر جلال، ويضم العمل العديد من الفنانين منهم، محمود عبد الغني، دينا فؤاد، هنا شيحة، أشرف ذكي، علا غانم، عزت أبو عوف، محمد محمود عبد العزيز وغيرهم من الفنانين.

مسلسل “ظل الرئيس” من تأليف محمد اسماعيل أمين، وإنتاج ريمون .مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج أحمد سمير فرج