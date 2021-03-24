هند صبري تشارك في الرحلة الذهبية لمومياوات ملوك الفراعنة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة هند صبري، مشاركتها في موكب نقل 22 من المومياوات الملكية من المتحف المصري القديم في ميدان التحرير إلى القاعة الجديدة في متحف الحضارة، بعد جولة ملكية تجوب شوارع القاهرة.

ونشرت هند إعلان الرحلة الذهبية عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت قائلة: الرحلة الذهبية.. 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصرى لمتحف الحضارة.. من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات.. والتحرك يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام، فخورة بمشاركتى فى هذا الحدث التاريخى.