إنجيلا بشارة تكشف تفاصيل طلاقها من وائل كفوري

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت إنجيلا بشارة تفاصيل طلاقها من زوجها وائل كفوري وكيف تواصل حياتها وعلاقتها مع ابنتيها ميشيل وميلانا.

وقالت إنجيلا بشارة إنها لا تنزعج من لقب طليقة وائل كفوري لأنه أمر حقيقي وواقعي ولكن هذا لم يلغ شخصيتها.



وحول فكرة الزواج قالت إنه شراكة وأنها خلال زواجها تم إلغائها في هذه الشراكة لكن هذا أصبح من الماضي بالنسبة لها وتفتح الأن صفحة جديدة.

وحول طريقة إعلان طلاقها من قبل الإعلامية ريما نجيم، كشفت إنجيلا بشارة أن الطريقة سببت لها الازعاج والمفاجئة، معلقة : كان من الأفضل أن تقوم هذه الإعلامية بعملها بدل من أن تنصب نفسها قاضياً وتنطق بأحكام على الهواء

ونفت إنجيلا بشارة وجود خلاف بينها وبين الإعلامية نضال الأحمدية قائلة :” أنا ليس عندي مشكلة مع نضال الأحمدية لكنها عندها مشكلة مع الكل ومرة بمنتهى الهدوء طلبت منها عدم الحديث عن أخبار ليس لها أساس من الصحة وكان ردها إيجابياً وفي اليوم التالي تحدثوا عن أهلي بالباطل.

وأضافت: اكتشفت أن الحكي ليس له ضرورة”، وأكدت أنها لم تعد تنزعج من حديث الإعلامية عنها معلقة :” الحكي منها بطل يزعجني، وتحكي لتشبع”.