أحذية مايا دياب تعرضها لانتقادات حادة والجمهور: قلة ذوق

عدن - ياسمين عبد العظيم - مايا دياب

تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب لانتقادات حادة بعد نشرها سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على إنستجرام للترويج لأغنيتها الجديدة.

ظهرت مايا دياب في أحدى الفيديوهات تجلس على الأرض تضع حذائها في وجه الكاميرا وتقوم باستبداله بأكثر من حذاء عبر الفيديو وهو ما اعتبره المتابعين إهانة لهم.

الانتقادات الموجهة لمايا دياب جاءت بسبب طريقة تصوير الفيديو الذي جعل أحذيتها في مواجهة المتابعين، ومن بين التعليقات :”يعني والله قمه سخافه وقله ذوق معقول تحط شوذ تبعها بوجه الكل لتعرض شوذاتها، وعلق آخر :” كيف تضع الحذاء على وجوه المتابعين”.