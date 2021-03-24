حسين فهمي يحتفل بعيد ميلاده بحضور شقيقه وزوجته .. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت عائلة الفنان حسين فهمي بعيد ميلاده الـ81 بشكل عائلي بسيط ضم عدد صغير من الأقارب والأصدقاء وكان أول الحضور شقيقه مصطفى وزوجته

نشرت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي صور من الاحتفال بشقيق زوجها حسين فهمي، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع وتطبيق “انستجرام”.



وظهر في الصور الشقيقان حسين ومصطفى وزوجاتهما، وكتب على عكعكة عيد الميلاد اسم “سحس” كناية عن حسين.

وحرص مصطفى فهمي توجيه رسالة تهنئة لشقيقه حسن من خلال الصور التي نشرته زوجته، فعلق كاتباَ:”عيد ميلاد سعيد يا أخي الحبيب حسين، عقبال مية سنة مني ومن فاتن”.