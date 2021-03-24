هل ناهد الشريف هي والدة لميس الحديدي؟.. فيديو يحسم الجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - لا طالما طاردت الإعلامية لميس الحديدي شائعات بشأن هوية والدتها، حيث يعتقد الكثيرون أنها ابنة الفنانة ناهد الشريف المعروفة باسم «ملكة الإغراء».

وبالرغم من انتشار تلك الشائعات، إلا أن الإعلامية لميس الحديدي فضلت التزام الصمت إزاء هذه الشائعة، إلى أن خرجت عن صمتها بمناسبة عيد الأم.

أبناء إسعاد يونس يخطفان الأنظار في أول ظهور لهما.. لن تصدق حجم الشبه بينهما (اتفرج)

بعد عامين من وفاته.. قصة أغرب زيجة في حياة محمود الجندي.. ابنة فنان شهير

وحسمت الإعلامية لميس الحديدي تلك القصة من خلال توجيهها التحية إلى والدتها الحقيقية، مؤكدة أنها من أسرة محافظة.

وقالت لميس الحديدي: «نحن أسرة محافظة جداً، وفجأة أصبحت أم لميس الحديدي هي الفنانة ناهد شريف، أهم شائعة في العالم العربي، والمشكلة أن أمي ليست ناهد شريف».

وأضافت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر قناة «ON»، أن والدتها دائماً ما كانت تدعوها لنفي شائعة أن ناهد الشريف هي والدتها، وتابعت: «لقد تعودنا في عملنا الإعلامي ألا ننفي كلام لا يليق حتى نفيه، والقصة وصلت أنهم وجدوني على باب المنزل».