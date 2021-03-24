رفض الهجرة لإسرائيل وأعلن فخره بمصريته.. سلامة إلياس اليهودي الذي أوصى بدفنه في مصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - سلامة إلياس من الفنانين اليهود الذين برزوا في خمسينات وستينات القرن الماضي واشتهر بكثرة أفلامه مع الفنان الراحل فؤاد المهندس.

وُلد الفنان سلامة إلياس فى محافظة القاهرة عام 1911 ودرس فى معهد التمثيل ثم عمل بعد ذلك ضمن فرقة نجيب الريحانى وفاطمة رشدى والفرقة القومية ومسرح التليفزيون والمسرح الحديث.

شارك فى العديد من الأفلام مثل عودة اخطر رجل فى العالم، سفاح النساء ، انت اللى قتلت بابايا ، العتبة جزاز ، اضواء المدينة ، عصابة حمادة وتوتو وفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين.

كان الفنان سلامة إلياس من اليهود القلائل الذين بقوا فى مصر وشاركوا فى بعض الأعمال على خلاف غيره من اليهود الذين لاذوا بالهروب من مصر حيث كان الفنان سلامة إلياس فخوراً بجنسيته المصرية لذلك رفض الهروب خارج مصر وقرر البقاء بها فقد كان يعبر عن حبه الشديد لمصر قائلاً أنا مصرى حتى النخاع لن أتركها وسأعيش بها وأموت بها.

بالفعل بقى إلياس بمصر وعاش حياته بها وحينما وافته المنية عام 1994 تم دفنه بمصر مثلما كان يرغب وأوصى بذلك وقد خرج ابنه في وقت حكم الإخوان ليرد على ما قاله عصام العريان بأن جمال عبد الناصر كان يضطهد اليود لينفي ذلك.