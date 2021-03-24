شكرا لقرائتكم خبر عن مبسوطة أوي .. اتفرج فنان مصري مشهور يلعق مؤخرة سما المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من رواد “فيسبوك” صورة مركبة للفنان محمد سعد من فيلمه “اللمبي 8 جيجا” وهو يسخر من الفنانة سما المصري على طريقة الـ”فوتوشوب” بعد اعلانها عن تقديم برنامج ديني في رمضان يحمل أسم “عقوق الوالدين”.

وقام رواد “فيسبوك” بوضع وجه سما بدلًا من وجه الفنانة ميسرة ضمن مشهد من احداث الفيلم، الذي يظهر فيه “سعد” وهو يتعجب من احتشامها وارتدائها عباءة وحجاب في المحكمة فقط لا في بيتها ولا عملها .

جدير بالذكر أن سما اثارت حالة من الجدل عندما اعلنت عن تحضيرها لبرنامج ديني جديد يعرض في رمضان المقبل