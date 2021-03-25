أحمد مجدي يكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث الفنان الشاب أحمد مجدي عن حالته النفسية والصحية جراء إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما تبينت إيجابية مسحة كورونا التي أجراها قبل قليل.

ومن خلال تصريحات صحفية، طالب الفنان أحمد مجدي الجمهور بالدعاء له حتى يتماثل للشفاء، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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ونشر الفنان أحمد مجدي عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقطع فيديو يروي فيه تجربته مع الإصابة بالفيروس، موضحاً أنه يخضع للعزل المنزلي منذ أسبوع تقريباً، ويتبع بروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة.

وأوضح مجدي أنه يعاني من الصداع المزمن، قائلا: «تعبان جدا.. مفيش طاقة.. مش عارف أتمرن.. وسخنية.. ومش قادر أتحرك»، مؤكدًا أن حالته الصحية باتت تشهد تحسنا بفضل العلاج والتزامه الراحة التامة.