بعد إصابتها هي وزوجها.. هنادي مهنا تعلن إصابة والدتها الفرنسية بكورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد إصابتها بفيروس كورونا، وثبوت إيجابية عينة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، أعلنت الفنانة هنادي مهنا إصابة والدتها الفرنسية بالمرض، مع اشتباه بانتقال العدوى إلى والدها الموسيقار هاني مهنا.

هنادي مهنا أعلنت الخبر عبر خاصية الاستورى بحسابها على موقع إنستقرام، طالبة الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، وقالت: ادعوا لماما ايجابى كورونا.

وأكد الموسيقار هاني مهنا صحة الخبر معلنا ثبوت إيجابية مسحة زوجته لفيروس كورونا، وأشار إلى أنه سيلتزم العزل الصحي لوجود اشتباه بانتقال العدوى إليه.

والدة هنادي مهنا هي الزوجة الأولى للموسيقار هاني مهنا ولا تظهر كثيرا في المناسبات العامة، ولكنها خطفت الأنظار في حفل زفاف ابنتها على الفنان أحمد خالد صالح، وقامت هنادي بمشاركة جمهورها صورة نادرة لها برفقة والدتها ضمن مشاركتها في تحدي “صورة من الطفولة” الذي انطلق عبر مواقع التواصل واستقطب عددا كبيرا من نجوم الفن.