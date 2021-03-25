إليسا تتمنى تبني طفل وتشكر الله لأنها لم تنجب

كشفت الفنانة إليسا أنها طالما كانت تحلم بأن يكون لديها طفلاً بالتبني لكن المجتمع والقانون لم يسمحوا لها بذلك الأمر، موجهة تحية لكافة الأمهات.

إليسا كشفت أن والدتها كانت تشجعها في البداية على فكرة تبني طفلاً، قائلة : وقت كنت أصغر في العمر كانت والدتي تسألني لماذا لا أتبني ولداً، ولا أنكر أنني كنت معجبة بطريقة تفكيرها.

ولفتت إليسا إلى أنها لم تستطع في البداية الإقدام على تبني طفل بسبب هواجسها وخوفها من فكرة الأمومة، متابعة : كان عندي هاجس من أني أكون أم وسيطرت على لفترة من الزمن، لكن تبدلت الأمور تدريجياً عندما اقتنعت بالموضوع خاصة أن كوني امرأة مؤثرة على الآلاف من الأشخاص.

تابعت : بعد مشهد انفجار بيروت شكرت الله لأنني لم أنجب ولداً لأن قلبي لم يكن يستطيع تحمل هذا الوجع والقهر، الله لا يسامح من كان السبب وينتقهم منكم.

وتساءلت : كيف يستطيع المسؤولن أن يناموا مرتاحي البال وهناك العديد من الأمهات احترقن قلوبهن على خسارة أولادهم جراء انفجار بيروت.