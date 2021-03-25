لم ينته بالزواج.. أقوى حب في حياة الفنانة شادية كان مع هذا الفنان

عدن - ياسمين عبد العظيم - تزوجت الفنانة الراحلة شادية أكثر من مرة وارتبطت بعلاقات عاطفية مع أزواجها لكن أقوى قصة حب في حياتها لم تنته بالزواج.

خالد شاكر، نجل شقيق الفنانة الراحلة شادية، قال في تصريحات أدلى بها في وقت سابق إن أقوى قصة حب عاشتها شادية كانت مع الفنان الراحل فريد الأطرش، ولكن الخلافات الدائمة كانت سببًا في إنهاء هذه القصة دون أن تكتمل.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، إن شادية وفريد الأطرش، علاقة حب عظيمة كان في طريقها أن تتُوج بالزواج، لكن فريد كان شخصا كريما جدًا، ويفتح بيته لكل أهله وأصدقائه، والكرم كان جزءا من تكوينه، وكان يعطي الأجر الضعف لكل من يعمل معه، وكان يفتح منزله لكل الناس، وهذا لم يكن يليق مع شادية.

وأضاف الشناوي أن شادية كانت تعشق فريد الأطرش، لكن هذا الجزء الشعبي في فريد الأطرش لم يكن يعجبها، لذلك لم تنته العلاقة بالزواج، مشيرًا إلى أن فريد الأطرش كان يحب شادية كثيرًا.

يذكر أن الفنانة شادية تزوجت ثلاث مرات، الأولى من المهندس عزيز فتحي، والثانية من الفنان عماد حمدي لمدة ثلاث سنوات، كما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار إلى أنها انفصلت عنه بعام 1969، ولم تنجب أبناء.