إحالة مي العيدان إلى المحاكمة وتحديد أولى الجلسات بتهمة الإساءة إلى أحمد بدير

عدن - ياسمين عبد العظيم - تبدأ محكمة الجنح بالكويت محاكمة الإعلامية مي العيدان بتهمة التشهير والإساءة للفنان أحمد بدير، ومن المقرر أن تنعقد أول جلسة في 10 مايو المقبل.

مكتب المحامين أشرف عبد العزيز وحسين طلال العصفور أعلن أنه تم تحديد جلسة لمحاكمة الإعلامية مي العيدان بعد توجيه اتهامات لها في نوفمبر الماضي بتوجيه عبارات من شأنها المساس بكرامة الفنان أحمد بدير والإساءة له.

وأعلن محامي أحمد بدير أنه تم الانتهاء من التحقيقات في القضية وإحالة الإعلامية للمحاكمة بعد اتهامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتنمر والمساس بكرامة موكله.

وكانت الإعلامية الكويتية مي العيدان شاركت صورة للفنان المذكور وابنته سارة عبر حسابها ساخرة من إطلالته قائلة: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع” الأمر الذي اشغل مواجهة بينها وبين ابنته.