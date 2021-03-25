شكرا لقرائتكم خبر عن بالابيض المخرم – اتفرج روجينا هتوريك الرقص البلدي على أصوله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت النجمة المصرية روجينا، عن واقعة خلاف بينها وبين زوجها نقيب الممثلين المصريين، الفنان أشرف زكي، كاد يؤدي إلى انفصالهما، بسبب تأديتها رقصة ساخنة وسط مجموعة من الفنانين والفنانات.

جاء ذلك خلال استضافة روجينا وزوجها أشرف زكي، مؤخراً في برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة dmc.

وتحدث الثنائي عن قصة حبهما وكواليس ارتباطهما وزواجهما والمتاعب التي واجهها كل منهما في حياته، حتى يوم زفافهما الذي شهد خناقة بينهما.

أشرف زكي روى في البداية كيف بدأ التعارف بينه وبين روجينا خلال دراستها في معهد الفنون المسرحية بالقاهرة. مؤكدا أنه وقع في حبها منذ اللحظة الأولى عندما شاهدها مع والدتها.

وقال: “شفتها جميلة ومؤدبة وبنت ناس وحلوة وأول ما شفتها قلت هتجوزها وبعد ما تعرفت عليها قلت لها هروح أعمل عمرة وارجع أتقدم لك على طول، وبعد ما رجعت من السفر اتفقت مع صاحبتها ووصلتني لها، وصعدت للجلوس مع روجينا لمدة 4 ساعات، ولما نزلت صاحبتها كان معاها روجينا اللي صدمت وبدأت أتكلم عن زواجنا”.

وأضاف نقيب الممثلين المصريين في سياق المقابلة التلفزيونية: “قعدت اتكلم معاها فى العربية عن إني عاوز اتجوزها وحطيت خطة لحياتنا”.

من جانبها كشفت روجينا بأن زوجها أشرف، عندما رآها لأول مرة رشحها لمشاركته في بطولة مسرحية فوافقت، لافتة إلى أنه كان يحاول التقرب منها في البداية ولكن بشكل تسبب في مضايقتها.

واوضحت بأنها قالت له في غضب حينها: “لا بقولك إيه مش كل شوية تقولي تعالي اتكلم معاكي، لا لما البروفات تبدأ قول لي وأنا هجيلك هناك”، ليرد عليها أشرف زكي حينذاك غاضبًا أيضا: “خلاص أوقفي الحديث” وبعدها تم استبدالها بالفنانة حنان ترك.

كما تحدث الثنائي أيضا عن تفاصيل خطوبتهما، حيث اكد أشرف زكي أن الفنان وحيد سيف هو من أهداه بدلة الخطوبة، فيما كانت شبكة روجينا هدية من الفنان الراحل فؤاد خليل.

وكشفت روجينا، ايضا، عن أن أزمة كبيرة وقعت بينها وبين أشرف عقب يوم خطوبتهما بسبب رقصها المتواصل في الحفل وسط الحضور من الفنانين والفنانات، وتابعت: “حدف ليا الدبلة وفسخنا بس تاني يوم اتصالحنا على طول ولا كأن في حاجة حصلت”.

كذلك سخرت روجينا من إطلالتها في حفل خطوبتها ووصفت الفستان بأنه “تحفة” لافتة إلى أنها تتساءل طوال الوقت لماذا كانت تفعل تلك الأشياء بنفسها.

وأضافت النجمة المصرية، ضاحكة: “كنا شكل وبقينا شكل وضاربة شعري والفستان غريب أحمر وأبيض”.

ووصفت الفنانة روجينا عن قصة يوم زواجهما، بأنه شهد أغرب حفلات الزواج، حيث قررت فى نفس اليوم إقامة حفل الزواج، قائلة:” اتجوزنا يوم تلات وكنا بنعزم الناس الساعة 3 الظهر والفرح بليل”.

ويضيف زوجها الفنان أشرف زكى، قائلا بأنه خلال حفل زفافهما حدثت “خناقة” على مفاتيح الشقة، متابعا :”قولت لروجينا ده وقت مفاتيح فى عروسة تعمل كدة”.

وأشاد أشرف زكي بطموح زوجته خلال اللقاء التلفزيوني، وتحدث أيضا عن بعض من أدوارها المهمة في مشوارها الفني، وكشف أنها كانت رافضة في البداية تقديم دور “إجلال” في مسلسل “مع سبق الإصرار”، مع الفنانة غادة عبد الرازق، لكنه أقنعها بأهمية تقديم هذا الدور.

وأكد بأنه أقنعها أيضا بتقديم شخصية “فدوى” في مسلسل “البرنس”، حيث كانت رافضة تماما لهذا الدور، خوفا من أن يكرهها الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال النجمة المصرية روجينا هو مسلسل “أسود فاتح” الذي انتهى عرض آخر حلقاته في 5 نوفمبر الماضي، وادت فيه دور شخصية مذيعة شهيرة في إحدى القنوات الفضائية تدعى “نجلاء سعد” .

والمسلسل من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وروجينا وأحمد فهمي وغيرهم، وكان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2020 لكن جائحة كورونا تسببت بعدم استكمال التصوير قبل قدوم رمضان.

ولدت روجينا أمين عمار، الشهيرة فنيا ب”روجينا”، في 16 أبريل عام 1973، بمدينة الجيزة، وحاصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة.

وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين بدأت أول الخطوات الفنية من خلال المشاركة بادوار صغيرة في الأعمال الدرامية، وكان هذا أثناء دراستها في المعهد. إلا أنها ظهرت بقوة من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، وفي السينما مع يوسف شاهين في فيلم «المصير» عام 1997، وبعدها تتالت عليها الأعمال السينمائية والدرامية بكثافة وادت دور البطولة في الكثير من تلك الأعمال.

وتزوجت الفنانة روجينا، وهي بسن صغيرة، من أستاذها في المعهد العالي للفنون المسرحية الفنان والمخرج أشرف زكي الذي يكبرها بأكثر من 13 عاماً، ولديهما ابنتان هما «مايا» التي دخلت مجال الإخراج و«مريم» التي لم تحدد بعد مجال هوايتها.