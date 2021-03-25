شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – الراقصة دينا افقدت الجمهور صوابه بفيديو إباحي ووصلة رقص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت ايقونة الرقص الشرقي، في صور حديثة وجريئة برفقة ابنها، بمناسبة عيد الأم.مرتديةً ملابس مكشوفة معظم جسدها، مما أثار موجة جدل بين صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالات الراقصة والفنانة المصرية دينا، الحديثة التي تداولتها حسابات عديدة بمنصات التواصل الاجتماعي، جعلت الكثير من الناشطين يتذكرون، مواقف ومشاهد مثيرة للراقصة الشهيرة.

عرفت أيقونة الرقص الشرقي “دينا” بأنها من أكثر الفنانات في مصر خاصة والوطن العربي عامة، إثارة للجدل، سواء فيما يتعلق بحياتها الفنية أو ما يخص حياتها الشخصية.

الراقصة والفنانة دينا، اسمها الكامل دينا طلعت سيد محمد، وولدت في 12 إبريل عام 1965 في العاصمة الايطالية روما وعاشت في منطقة السيدة زينب بمصر.

تخرجت الراقصة الشهيرة دينا، في كلية الآداب قسم الفلسفة، جامعة عين شمس، وحصلت على شهادة الماجستير في الفلسفة,

لم تخل المسيرة الفنية والحياة الشخصية لدينا من بعض المواقف الجريئة والمثيرة، رغم تألقها ونجوميتها الكبيرة التى صنعتها من خلال أدوارها في السينما والدراما كممثلة، أو من خلال الفن الذي اشتهرت به وهو الرقص الشرقي.

أزمة الفيديو الإباحي

انتشر في وقت سابق، فيديو للراقصة المصرية دينا مع مواطنها رجل الأعمال حسام أبو الفتوح وهما في غرفة النوم، وفي وضع غير لائق، مما أثار موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعدها ظهرت دينا في مقابلة تلفزيونية، لتسرد تفاصيل علاقتها مع حسام أبو الفتوح، مؤكدة أنهما متزوجان عرفيا، واتهمت أبو الفتوح، بأنه خدعها وصورها.

رقص بدون لباس داخلي

ولم تقف جرأة دينا عند مقاطع الفيديو الخادشة للحياء فقط مع ابو الفتوح، بل وصل الأمر إلى ظهورها بدون لباس داخلي في حفل داخل شاطئ “لافام” الخاص بالسيدات على الساحل الشمالي في مصر، حضره العديد من سيدات المجتمع المصري.

يذكر أن دينا تزوجت أكثر من مرة، ومن أزواجها: رجل الأعمال سمير عبدالله، ورجل الأعمال حسام أبوالفتوح، وكان زواجها المعلن الوحيد من المخرج الراحل سامح الباجوري.