شكرا لقرائتكم خبر عن اجمل مؤخرة – ميريام كلينك تتحدى سما المصري .. شوف مين اللي فاز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت احد المواقع الفنية اللبنانية بإجراء استفتاء لاختيار ما وصفتها بـ “نجمة مواقع التواصل الاجتماعي”.

والغريب ان خيارات الاستفتاء تضمنت اسمان فقط هما المصرية سما المصري واللبنانية ميريام كلينك.

وقد نشرت سما المصري تدوينة عبر حسابها على انستغرام طالبت فيه متابعيها التصويت لها قائلة: “هااانت…شدوا حيلكم يامصريين انا عايزه اوصل الي ٩٩٪ ونسيب للأخت ميريام كلينك الواحد في المئه..كفايه عليها واحد علي قد صحتها ????”.