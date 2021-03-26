شكرا لاهتمامكم بخبر أول رد من هند صبري على مهاجمي اختيارها في حفل نقل المومياوات إلى المتحف المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنانة هند صبري مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، وذلك بعد اختيارها للمشاركة في حدث أثري مهم، ألا وهو نقل المومياوات إلى المتحف المصري الكبير.

البداية كانت عندما أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن مشاركة عدد من الفنانين في موكب نقل المومياوات الملكية المرتقب في مصر منذ أشهر، والذي تأجل كثيرا بسبب الظروف الوبائية.

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ومن بين الفنانين الذين أعلن عن مشاركتهم في الحدث؛ هند صبري ومنى زكي ويسرا وليلى علوي وحسين فهمي، وسوف يلقي عدد منهم كلمات عن الحضارة الفرعونية.

وفي أول تعليق لها على اختيارها، قالت الفنانة هند صبري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنها فخورة بمشاركتها في هذا «الحدث التاريخي»، حيث تُنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، وسط أجواء احتفالية عسكرية.

وتسبب اختيار الفنانة هند صبري في موجة حادة من الانتقادات، حيث قوبل قرار وزارة السياحة باستغراب من البعض، نظرا لأنها تونسية الجنسية، وألقوا باللوم على المنظمين لاختيارهم شخصية «أجنبية» للمشاركة في تقديم حدث «مصري خالص» كهذا.

البداية كانت عند الفنان مصطفى درويش، والذي اعترض على الاختيار، حيث في منشور عبر «فيسبوك»: «طبعا حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبري وفنها، بس هو 100 مليون مصري معندنا حدش يمثلنا فنجيب (نختار) أجانب».

وأضاف درويش في منشور توضيحي لاحق: «مصر مليانة قامات عالمية يا جماعة خلوا (اجعلوا) الحدث ده يرجع السياحة اللي تعبت دي. أرجوكم أرجوكم استغلو الحدث ده لمصلحة مصر فقط مش علشان الحكومة تشوف وتسقف بس رجاء ارضو البلد قبل ما ترضو أي حد».

وردًا على تلك الانتقادات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات للفنانة هند صبري قالت إنها تعتبر نفسها ممثلة مصرية رغم أنها تحمل الجنسية التونسية.

وأضافت هند صبري: «عندما أذهب لأي دولة عربية يجمعنا الفن، ونجد كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وغيرهم من الفنانين المصرين لذلك أنا أفتخر أننى جزء من هؤلاء الفنانين الذين استطاعوا أن يعبروا الحدود».