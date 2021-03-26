لهذا السبب أحالت النيابة يارا نعوم زوجة عماد متعب إلى المحاكمة العاجلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - قرار مفاجئ خرجت به نيابة الغردقة الجزئية بالبحر الأحمر ضد ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب لاعب الأهلي السابق ووالدتها بإحالتهما لمحكمة الجنح لمحاكمتهما بتهمة التمييز والعنصرية.

ووفقًا لتقارير أمنية فإن قرار المحكمة جاء استنادًا للتحقيقات التي أجراها المستشار محمد إسماعيل وكيل النيابة في الواقعة الشهيرة ضد إحدى السيدات التي تعمل جليسة أطفال لدي إحدى الأسر.

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وتعود الواقعة خلال صيف العام 2020 بعد قيام سيدة بنشر بوست على الفيس بوك يتهم يارا نعوم زوجة لاعب الأهلي السابق عماد متعب برفض نزول مربية أطفالها إلى حمام السباحة بأحد منتجعات الغردقة، وأنه حين نزلت الخادمة إلى حمام السباحة، وجدت اعتراضاً من والدة يارا نعوم «فوجئت بواحدة كبيرة في السن بتناديني بتقولي الشغالة متنزلش أنا مش هنزل الماية مكان الشغّالة، استفزيت جداً ورعيت فرق السن» وبعدها جاء حرس الشاطئ وطلب خروج جليسة الأطفال من حمام السباحة، حتى ترتدي الملابس المخصصة لذلك «البوركيني».

وقد كان غير أن الأمر لم ينتهي عند ذلك وأن يارا نعوم، زوجة لاعب الأهلي السابق، والتي كانت برفقة والدتها، تدخلّت وبدأت في الهجوم عليها وتهجمت عليا في حمام السباحة وبتقولي، أنتي مش عارفة أنتي بتعتدي مع مين، لو مش عارفة أنك في منتجع محترم مينفعش تنزلي فيه شغالتك روحي بيها بلطيم.. أنا مش هنزل مكانها، غير وابل من الشتائم ومامتها بتقول هعمل لك محضر.