لأول مرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل وفاة ابنتها خديجة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت الفنانة داليا البحيري للمرة الأولى عن وفاة طفلتها خديجة، والتي رحلت عن عالمنا منذ أعوام بسبب إصابتها بمرض.

وخلال لقائها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، قالت داليا البحيري، إن الله قد رحمها من معاناتها واختار لها سبيل الراحة من أي أوجاع وآلام مرت بها.

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وأضافت داليا البحيري في تصريحاتها: «خديجة بنتي لو كانت عاشت كانت هتتعب أكتر وربنا اختارها عنده علشان هي ترتاح لأني كنت هتألم في كل مرة هشوفها بتتوجع وتتألم خصوصا انها مكنتش حياة طبيعية».

وأكدت داليا البحيري، أن الله سبحانه وتعالى قام بتعويضها عند وفاة طفلتها خديجة، بصغيرتها وابنتها قسمت، لافتة إلى أن أي لحظة عاشتها مع طفلتها قسمت شعرت بها أضعافا مضاعفة خاصة وإنها تقلق عليها كثيرًا.

وقالت إنها توفيت نتيجة مرض نادر، وأنها لم تكن تتمنى أن تعيش حتى هذه اللحظة لأنها تدرك مراحل هذا المرض، الذي كانت ستعاني منه ابنتها الراحلة.

يذكر أن الفنانة داليا البحيري شاركت الماراثون الرمضاني الماضي 2020، بمسلسل «فلانتينو»، المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.