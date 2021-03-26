شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل – ابنة فيفي عبده تنهار في بوابة المستشفى وتصدم الجميع بخبر محزن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة عزة مجاهد، ابنة الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده، عن تفاصيل صادمة ومحزنة بشأن حالة والدتها.

وأوضحت عزة مجاهد أن والدتها، فيفي عبده، تعرضت لأزمة صحية جراء التهابات في أعصاب القدمين.

وتابعت مجاهد أنه بسبب الأزمة الصحية لوالدتها، واجهت صعوبة شديدة في الحركة، مشيرة إلى أنها تخضع للعلاج.

وكانت منصات السوشال ميديا، قد تداولت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء تفيد بوفاة نجمة الرقص الشرقي فيفي عبده، إكلينيكياً بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز تنفس اصناعي في إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة.

وأرفقت منصات السوشال ميديا، الأنباء التي تداولتها بصور صادمة للفنانة والراقصة المصرية، ظهرت في بعضها وهي تحتضر وفي أخرى وعينيها جاحضتان.

من جانبها لم تعلق أي من ابنتي الراقصة المصرية الشهيرة، أو أحد أفراد عائلتها، حول هذه الأنباء، سواء بالنفي أو التأكيد حتى الآن.

إلا أن رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، اعتبروا الأخبار المتداولة على السويشال ميديا، عن وفاة الفنانة فيفي عبده سريرياً، مجرد شائعات، كسابقاتها من شائعات وفاتها التي شهدتها الأيام الماضية.

وفي وقت سابق تسبب منع الفنانة عزة مجاهد، من زيارة والدتها الراقصة الشهيرة فيفي عبده، إلى المستشفى الذي ترقد فيه، بحالة هيجان وصراخ شديدين لها وانهيارها.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن ابنة فيفي عبده، صرخت بأعلى صوتها في وجيه عدد من الأطباء أثناء خروجهم من المستشفى بعد انتهاء دوامهم، قائلةً: فين ماما.. قتلتو ماما”، ثم انهارت من شدة البكاء.

وأوضحت المصادر أن منع “عزة”، من زيارة والدتها، جاء بعد تدهور صحة الأخيرة، في إحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة. مؤكدة أن منع زيارة فيفي عبده، لم يقتصر على ابنتها وإنما شمل كافة أقاربها ومعاونيها، كون حالتها الصحية تستدعي ذلك دون أن تذكر أي تفاصيل اخرى.

ظهور مقلق لفيفي عبده

وبعد فترة من غيابها عن جمهورها عادت الفنانة المصرية فيفي عبده لتقلق جمهورها على حالتها الصحية عبر فيديو نشرته على صفحتها في أنستقرام طالبت فيه محبيها بالدعاء.

وشاركت الفنانة المصرية مقطع فيديو على صفحتها الشخصية في “إنستغرام” وقالت باللهجة المصرية المحكية إنها “عيانة (مريضة).

وظهرت الفنانة المصرية مع فلتر بهدف تغيير ملامحها وطمأنت جهورها عن حالتها الصحية وطالبت بالدعاء لها للتجاوز هذه المرحلة.

وكانت فيفي عبده كشفت، في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وللمرة الأولى ملابسات مرضها الذي يلزمها الفراش منذ فترة طويلة، مؤكدة أنها “أخذت حقنة لمست العصب بالخطأ، وتخضع حاليا لمحاولات طبية حتى تتمكن من استعادة الإحساس بالعصب”.