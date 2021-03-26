شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي تفضح نور الشريف : مكنش بيغير عليا ومشاهدي الساخنة كانت تبسطه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فضحت الفنانة المصرية الجميلة بوسي، زوجها الفنان الكبير الراحل نور الشريف، على الهواء، بشأن موقفه، من مشاهدها الساخنة في العديد من أعمالها السينمائية والدرامية التي كانت تظهر فيها بأحضان فنانين، وتتبادل معهم القبلات وهي شبه عارية.

وقالت الفنانة بوسى، أثناء حلولها ضيفة على برنامج “100 سؤال”، مع الإعلامية راغدة شلهوب، والتى سألتها عما إذا كان زوجها الفنان الراحل نور الشريف، قد اعترض على أي من مشاهدها الساخنة ، بأنه لم يعترض على مشاهدها وقبلاتها فى الأفلام.

نور مكنش بيغير عليا

واضافت: “لم يتدخل في عملي بأي شكل من الأشكال، نور مكنش بيغير عليا زي أزواج سهير رمزي، وكان بيتابع كل أفلامي وأنا كمان كنت بتابع كل أفلامه.. وبالمناسبة أنا موافقة إن بنتي مي تقدم أدوار مثيرة ما دامت في السياق، لأن بنتي مسؤولة عن نفسها”.

ظهورها بملابس مثيرة

كذلك ردت بوسي على السؤال الخاص بملابسها المثيرة التي كانت تظهر بها فى مشوارها الفني، قائلة إن ظهورها بتلك الملابس جاء في سياق الدراما.

وتابعت الفنانة المصرية الجميلة: “كل سن وله وقته، وأنا معملتش حاجة فى السر.. والناس المعترضين والمنتقدين لحاجة زي دي مرضى فعلا ومش لاقيين حاجة يتكلموا فيها”.

خلعها ملابسها بعد وفاة زوجها

وخلال الحوار أيضا، ردت بوسي على الهجوم الذي تعرضت له من قبل البعض، واتهامها بانها لم تكن وفية لزوجها، بسبب ارتداها ملابس ملونة بعد وفاته بفترة قصيرة.

وقالت: “أنا قلعت الملابس السوداء بعد 3 أيام من وفاة أمي، لأن الحزن مالوش علاقة باللبس.. الحزن في القلب، ولو كان اللبس الأسود بيرجع اللي راحوا كنت هفضل لابساه على طول”.

موقف زوجها من مشاهدها الساخنة

وفي السياق سأل أحد الصحفيين النجم المصري الكبير نور الشريف في وقت سابق من رحيله، عن أعمال زوجته ومواطنته النجمة الشهيرة بوسي، وحول ما إذا كان يتدخل فيها أم لا، فيما كان السؤال التالي أكثر سخونة، حين سأل الصحفي نور: هل تزعجكك مشاهدها الساخنة؟

إجابة غير متوقعة

جاءت إجابة نور الشريف غير متوقعة، كما قال جمهوره، حيث رد قائلاًبإنه من أنصار “حرية الفن” ولا يتدخل فى عمل زوجته أو المشاهد التى تقدمها.