بالقصير العريان – اتفرج ندي الكامل شغالة رقص بلدي

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عدن - ياسمين التهامي - عرفت ندي الكامل منذ بداية زواجها من الفنان احمد الفيشاوي بإطلالاتها الجريئة، التي تبرز مفاتنها، وتكون أقرب لإطلالات نجمات السينما المتخصصات في مشاهد الإثارة.

كما عرفها الجمهور مرة بصورها الصاخبة التي تظهر فيها وهي تقبل زوجها، ومرة بواقعة ظهورها في حمام السباحة كأبرز محطة من محطات الإثارة والجدل.

من هي ندى الكامل

ندى الكامل، هي فتاة من خارج الوسط الفني، وتعد الزوجة السادسة للفنان المصري أحمد الفيشاوي، حيث تزوج قبلها من: وسام عاطف ودنيس ولمان ورولا الدبس، والخامسة غير معلنة.

وكان اول ظهور رسمي لندى الكامل مع زوجها الفيشاوي في مهرجان الجونة السينمائي قبل الأخير، بعدما اعلن خطبته عليها ببرنامج “تفاعلكم” على شاشة قناة العربية .

وتعمل ندى الكامل كسيدة أعمال في مجال العقارات والأحذية، وكانت قد احتفلت بزواجها على أحمد الفيشاوي في 16 يونيو 2018.

وظهرت برفقة زوجها الفنان أحمد الفشاوى، فى حفلات ومناسبات كثيرة، بلقطات رومانسية تثير الجدل حولهما.

كما تعتمد ندى الكامل، في اطلالاتها الجريئة التي ترتدي فيها ملابس مكشوفة وضيقة، على كشف وإبراز منحنياتها وجمالها وقوامها المثالي.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي على إبراز ملامحها بوضع أحمر الشفاة والمكياج الصاخب.

واستكملت حالة الجدل حولها بإعلانها عن ثمن سيارتها والذي يقترب من 3 ملايين جنيه ولكنها قالت :” كل إنسان لديه نعمة وقصادها هناك نعم أخرى مأخوذة منه، وأهم شيء هو الصحة”.

وخرجت منذ فترة قصيرة كثير من الشائعات حول انفصال ندى الكامل عن زوجها الفيشاوي، بسبب بعض الأزمات والمشاكل بينهما إلا أنها نفت هذه الشائعات بنشر عدد من الصور التي تجمعها مع زوجها عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي، قد تعرض في وقت سابق لهجوم عنيف من قبل بعض جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر برفقة زوجته “ندى الكامل وبناتها من طليقها في حمام السباحة.

ووصف المهاجمون ظهور الفيشاوي وزوجته وبناتها حينها، بالفاضح بسبب ما أسموه تعريهم، كما استحضروا ابنته لينا مطالبين بضمها لعائلته.