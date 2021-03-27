شاهد – سما المصري هتعرفك الأوضاع الجديدة للممارسة العلاقة الجنسية

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة سما النصر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، للحظة تواجدها في السرير .

ونال الفيديو الذي نشرته سما المصري، إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات التي جاءت أغلبها بطريقة كوميدية ساخرة.

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر برفض استشكال الفنانة الاستعراضية سما المصري لوقف تنفيذ حكم حبسها سنتين في اتهامها بالإخلال بقيم المجتمع ونشر صور وفيديوهات مخلة بالقانون.

وبموجب الحكم، يستمر حبس سما المصري في القضية لمدة عامين، حيث تعد القضية الثانية التي تدان فيها، إذ تواجه حكما آخر بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 جنيه.