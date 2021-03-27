شكرا لقرائتكم خبر عن بقميص النوم الشفاف .. شاهد سما المصري نازلة رقص فاضح من غير البتاع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في احدث ظهور لها، أطلت سما المصري بقميص النوم أمام سريرها بينما كانت تتمايل وتغني ”مين ده اللي ياخدني منك” للفنانة الراحلة وردة.

ويبدو ان سما المصري قررت ان تتحول الى راقصة شرقية حيث اصبحت ترقص لمتابعيها بشكل يومي في البث المباشر الذي تظهر فيه على احد تطبيقات التواصل الاجتماعي.

يذكر ان سما المصري كانت قد اطلت مؤخرا في عدد من الفيديوهات الراقصة والتي تعرضها لانتقاد الكثيرين بوصفها خادشة للحياء لما تحمله من استعراض لمفاتنها واثارة للغرائز.