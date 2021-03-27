شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد – أحمد الفيشاوى وندي الكامل عريانين – شوف هي ماسكة ايه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان أحمد الفيشاوى فيديو جديد له، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهر أحمد الفيشاوى فى الفيديو برفقة زوجته وأبنائها من حمام السباحة. وعلق أحمد الفيشاوى قائلًا: “وقت الصيف مع فتياتي”. يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم “ولاد رزق 2” بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم. يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.