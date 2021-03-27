كريم محمود عبد العزيز يروي تفاصيل اعتقاله في لبنان

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز تفاصيل اعتقاله في لبنان وحبسه، أثناء تصوير فيلم “بحر النجوم”، حيث كان يأمل أن يعود بعد هذا الفيلم نجمًا كبيرًا، ولكنه صدم بسبب عدم عرض الفيلم في الكثير من السينمات، وتم معاملته على أنه فيلم أجنبي.

كريم محمود عبد العزيز ظهر في برنامج ” سهرانين” مع الفنان أمير كرارة، وتحدث عن تجربته القاسية كما قام بوصفها، وأكد على أنه “مش سوابق”، حيث سرد تفاصيل حبسه والتي بدأ بدخول لبنان بأوراق إقامة، ومع الإنتهاء من تصوير الفيلم وبمرور الوقت انتهت الإقامة.

عندما ذهب لتجديد الأوراق قاموا بإعطاءه ورقة لكي يقوم بتحرك بها لمدة أسبوع، وقد تم أخذ جواز سفره، وبعد الإنتهاء من تصوير الفيلم كان قد مر أسبوع، وذهب إلى مكتب الأمن العام

وهنا تم التحق عليه وبدء التحقيقات معه، وقالوا أنه كاذب، وبعد ذلك وضعوا الكلابشات في يده، حيث ظل الفنان كريم محمود عبد العزيز يردد قائلًا :” قولتلهم أنا ابن ناس، ومش هينفع ألبس الكلابشات”، ثم تم نقله بعد ذلك داخل الحجز، وبالرغم من وجود أحد أصدقائه إلا أنه لم يقوم بمساعدته، بل ظل مندهش من الموقف وصدم بعد القبض عليه.

وأكمل الفنان “عبد العزيز” كلامه قائلًا : ” قلتلهم أنا ابن ناس، ومينفعش أبات مع مجرمين في الحجز، لكن وضعوني داخل الحجز، وبعد قليل مر أحد الضباط، وقال لي: مش أنت ابن الفنان محمود عبدالعزيز”، فقلت له :” أيوة أنا”، ولكنه نظر له ومر تركني، ثم قمت بخلع ملابسي وجلست بجوار رجل عجوز وكان هناك شابين أخرين داخل الحجز.

وأكمل “عبد العزيز” قائلًا أنهم جاءوا فيما بعد وطلبوا منه الخروج، وأن المشكلة قد حلت وأعطاه أحد الضباط هاتف لكي يتحدث مع والده الفنان محمود عبد العزيز، ولكنه كان يبكي كثيرُا أثناء مكالمته.